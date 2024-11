Ilrestodelcarlino.it - Giornata di grazia per le provinciali

, quella dell’altro ieri molto positiva per le. Tre di loro (K Sport, Urbania e Urbino) hanno colto il massimo dei risultati, l’altra del raggruppamento (l’Alma J.Fano) ha interrotto la serie negativa incamerando un buon pareggio. Ai vertici della graduatoria c’è stato un cambio, ora sul podio più alto c’è la Maceratese, a meno 1 la K Sport e a meno 2 il Chiesanuova. Al quarto posto l’Urbania (a meno 3). Secondo posto dunque per la K Sport Montecchio Gallo. "Vittoria molto importante quella di domenica- dice il dg della K Sport Matteo Mariani giocata contro un avversario molto molto forte. I ragazzi sono stati molto bravi in avvio per il tipo di approccio contro una compagine solida, che non aveva mai perso e subendo per giunta solo 4 goal nell’intero campionato. Nel primo tempo abbiamo trovato il vantaggio con Gurini che ha trovato un gran tiro dei suoi, ma poi un po’ per frenesia ma anche per sfortuna non siamo riusciti a raddoppiare.