Fiorella dalla parte del torto: "È il momento di Disobbedire"

Combattente e disobbediente.Mannoia torna venerdì prossimo con un album che porta già nel titolola sua voglia di alzare la testa, di marciare in direzione ostinata e contraria senza timore di ritrovarsidel. "delci siamo tutti noi che muoviamo delle obiezioni sulle motivazioni delle guerre e veniamo ricoperti d’insulti sul web – dice – Il rischio di questo sistema è che il timore dell’offesa finisca per renda tutti dei codardi, senza più il coraggio di dire quel che si pensa. Se questo è l’andazzo, voglio stare altrove". Interpretato al fianco di Piero Pelù,delè uno dei nove brani di questa nuova fatica discografica dell’interprete romana, impreziositapresenza pure di Francesca Michielin e Federica Abbate ne La storia non si deve ripetere e di Michele Bravi in Domani è primavera.