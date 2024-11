Thesocialpost.it - Fa il test del Dna per divertirsi e risolve un caso di omicidio. Arrestata la nonna

Unquasi unico, ai confini della realtà. Una ragazza ha risolto involontariamente un “cold case” risalente al 1997 che coinvolgeva la sua famiglia senza che lei lo sapesse. Così, un semplicedel Dna fatto per curiosità si è trasformato in una rivelazione sconvolgente per Jenna Rose Gerwatowski, una ragazza di 23 anni del Michigan. Grazie al profilo genetico della giovane, le autorità hanno risolto undi infanticidio rimasto irrisolto per 27 anni, portando all’arresto dellamaterna di Jenna, ora accusata di.Ildel DNA e la scoperta inaspettataJenna ha deciso di fare ildel Dna per imitare un’amica, senza immaginare le conseguenze. Il suo profilo genetico è stato registrato in un database utilizzato dalle autorità per indagini forensi. Circa un anno dopo, mentre si trovava al lavoro, la ragazza ha ricevuto una telefonata dalla polizia dello Stato del Michigan.