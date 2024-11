Notizie.com - Esplosione di Ercolano, arrestato il proprietario della fabbrica abusiva: risponderà anche di caporalato. Le tre vittime pagate 20 euro al giorno

Svolta nelle indagini sulla tragedia didove nei giorni scorsi è saltata in aria unadi fuochi d’artificio.Omicidio plurimo aggravato, disastro colposo e detenzione illecita di materiale esplodente. Sono queste le accuse di cui dovrà rispondere il 38enne Pasquale Punzo,di fattopalazzina di, in provincia di Napoli, nella quale lo scorso 18 novembre si è verificata una violentacostata la vita a tre ragazzi.diildi. Le tre20al(CARABINIERI FOTO) – Notizie.comAll’uomo, che adesso si trova nel carcere di Napoli Poggioreale, è stato notificato dai carabinieri un decreto di fermo del pm. Sull’incidente sono in corso le indagini dirette dalla ProcuraRepubblica di Napoli.