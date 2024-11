Oasport.it - Del Potro annuncia il ritiro: “Non riesco a fare le scale senza provare dolore, prendo 6-8 pillole al giorno”

“Avrò fatto più di cento iniezioni tra gamba, anca e schiena, ora nonpiù a salire una scala. È come un incubofine; ogni mattina mi alzo edalle sei alle otto, una anche per l’ansia“. Parole di Juan Martin Del, ex numero 3 del tennis mondiale, che affronterà domenica 1° dicembre l’ultimo match della carriera in un’esibizione contro Novak Djokovic a Buenos Aires.Il 36enne argentino, che non gioca una partita ufficiale ATP dal 7 febbraio 2022, ha raccontato il calvario degli ultimi anni in un video social: “Vi dirò alcune cose che non molte persone sanno. Dopo quella partita ho subito preso un volo per la Svizzera per la mia quinta operazione al ginocchio. Poi hoto che avrei lasciato. Da lì in poi non ho più reso pubblici i miei interventi; ho pensato ditutto in segreto e, solo in caso di esito positivo, sarei tornato a giocare“.