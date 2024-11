Lanazione.it - Comunità Energetica del Casentino, pronta per accogliere le adesioni

Arezzo, 26 novembre 2024 – Dopo gli incontri informativi con la popolazione, che si sono svolti l’11 e il 18 novembre scorsi, ladel, di cui il Comune di Bibbiena ha aderito come socio fondatore, èperle. Coloro che fossero interessarti a far parte di questache produce e utilizza energia pulita, portando benefici economici alle famiglie aderenti, può recarsi presso lo sportello di facilitazione digitale che si trova a piano terra di Palazzo Niccolini, sede del comune di Bibbiena in via Berni, dove può ricevere i moduli e un’assistenza per la compilazione degli stessi. Cosa serve per riempire i moduli di adesione: -i dati anagrafici della persona a cui è intestato il contratto di energia - il POD di ogni contatore intestato alla suddetta persona Condividere e utilizzare energia pulita, riducendo i costi e promuovendo la sostenibilità, queste le opportunità offerte a tutti i cittadini dalla