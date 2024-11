Biccy.it - Commento di Milly Carlucci su Madonia: “Non doveva succedere”

Leggi su Biccy.it

Il botta e risposta tra Angeloe Selvaggia Lucarelli e la successiva “esclusione” del maestro da questa edizione di Ballando Con le Stelle sono il caso televisivo della settimana e diversi programmi Rai si sono occupati di quanto successo nello show di. A La Volta Buona Guillermo Mariotto è stato durissimo e con unal vetriolo ha dichiarato che avrebbe eliminato subito: “Ai miei tempi le cose erano più rigide. Quando iniziò Ballando Con le Stelle c’era l’eliminazione in direttissima per aver commesso un peccato quasi mortale. Adesso i tempi sono cambiati. Io avrei eliminato per direttissima Angelo. Sì, io l’avrei eliminato subito nel momento“.Rosanna Lambertucci invece è stata più clemente e sentimentale: “Penso all’amore, secondo me Angelo ha voluto difendere Sonia.