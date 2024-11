Quotidiano.net - Chi è la Talpa: chi ha vinto l’assurda finale anticipata

Leggi su Quotidiano.net

‘La– Who is the mole’ ha chiuso i battenti come peggio non si poteva: chiusuradel programma e un’ultima puntata che ne ha racchiuse di fatto altre tre. Insomma, un caos nel caos. Siamo arrivati a nominare i finalisti senza di fatto essere ancora entrati nel vivo del gioco. Le location della ‘2024’: dove è stato girato il nuovo reality di Canale 5 Alessandro Egger è il primo finalista di questa edizione del reality game condotto da Diletta Leotta. Lucilla Agosti, seconda, terzi finalisti Veronica Peparini e Andreas Muller, quarto Marina La Rosa, quinto Andrea Preti, sesta finalista Orian Ichaki. Peccato non aver capito come siamo arrivati a questo punto. L’amico dellaera invece Gilles Rocca. La seconda parte della puntatadel programma di Canale 5 è stata caratterizzata dalle insipide liti per l’immunità e dalle sceneggiate imbarazzanti di Alessandro Egger, pungolato da una sempre algida Marina La Rosa.