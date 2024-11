Quifinanza.it - Bonus occupazione per giovani, donne e Mezzogiorno, i requisiti per ottenerli

Leggi su Quifinanza.it

Tramite il decreto Coesione, il Governo ha messo a disposizione alcuni incentivi per aumentare l’di alcune fasce della popolazione che non stanno giovando come altre dell’aumento del numero di occupati degli ultimi anni. In particolare, questisono dedicati ae persone che abitano nel.Con una circolare, la Fondazione studi consulenti del lavoro ha spiegato quali sono ie i vantaggi che questioffrono per l’assunzione di persone appartenenti a queste categorie. I vantaggi possono arrivare anche a 650 euro al mese grazie soprattutto allo sconto sui contributi previdenziali.IlIl primo incentivo citato nel decreto è quello per l’deisotto i 35 anni. Idi accesso sono semplici:Avere meno di 35 anniNon avere mai avuto un impiego a tempo indeterminatoNon contano, secondo i consulenti del lavoro, i lavori eseguiti con contratti di collaborazione o in maniera autonoma.