Lanazione.it - Baci e carezze all’allieva, il processo riparte da capo

Leggi su Lanazione.it

La Spezia, 26 novembre 2024 – Sida. Il fascicolo sulle presunte violenze sessuali subìta da una giovane atleta spezzina da parte del suo allenatore è stato trasmesso per competenza territoriale al Tribunale di Roma come richiesto dall’avvocato difensore Riccardo Balatri. Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale spezzino ha infatti accolto la richiesta del legale dell’allenatore di nuoto che esercita l’attività in un centro della provincia spezzina contestando la sede di giudizio. I fatti, almeno quattro quelli denunciati, sui quali si sta cercando di fare chiarezza infatti secondo la ricostruzione fornita proprio dalla giovane sarebbero accaduti inizialmente in una palestra a Roma e proseguiti nel viaggio di ritorno verso casa. Quindi l’avvocato ha chiesto che gli atti venissero inviati al Tribunale ordinario di Roma.