Atalanta a Berna senza uno dei suoi top player | Ederson squalificato tocca a Pasalic Scalpita Cuadrado

Leggi su Sportface.it

Come Inter e Milan, impegnati contro Lipsia e Slovan, anche l’stasera sfiderà un’avversaria a zero punti in classifica. Lo Young Boys però ha dimostrato di aver fatto passi in avanti dopo aver incassato otto gol in due partite tra Aston Villa e Barcellona. Contro l’Inter ha perso 1-0, mettendo in difficoltà in alcune fasi del gioco i nerazzurri, mentre contro lo Shakhtar Donetsk è passata in vantaggio salvo poi farsi rimontare nel primo tempo. Un gol segnato e undici subiti per la squadra svizzera che aospita la miglior difesa (e Inter le uniche a quota zero gol incassati). Le incognite però non mancano. Uno riguardadubbio il campo sintetico che fu attore non protagonista in quel 3-3 che nel 2021 costò carissimo all’, dirottata ai playoff col terzo posto nel girone.