Gaeta.it - Arrestato un ladro seriale nel quartiere Eur: il suo modus operandi svelato dalle indagini

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Una serie di furti notturni ha allertato i commercianti delEur per alcune settimane, ma la situazione ha visto finalmente una svolta grazie agli agenti del XI Distretto della Polizia di Stato. Lehanno portato all’arresto di un giovane di 26 anni, accusato di vari furti, ora agli arresti domiciliari con un braccialetto elettronico, come disposto dal Giudice dellePreliminari del Tribunale di Roma su richiesta della Procura. L’analisi dei fatti hamodalità operative ben precise e ha mostrato come le forze di polizia siano state in grado di tracciare un percorso investigativo efficace.Ildel: colpi mirati e strategia silenziosaIladottava un metodo ben definito. Selezionava con attenzione attività commerciali con vetrine espositive e senza protezioni adeguate come saracinesche in ferro.