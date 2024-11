Ilrestodelcarlino.it - Anziano precipita dal tetto potando i rami di un albero

Potrebbe essere caduto dalsul quale era salito per tagliare alcunidi alberi che con le loro foglie ostruivano le grondaie. E’ morto così Alessio Zironi, 79enne commerciante, titolare della ferramenta Zironi Fertex di via Emilia Ponente, a Bologna. E’ stato trovato privo di vita ieri mattina nel giardino della sua casa di via San Pancrazio, una frazione del comune di Zola Predosa tra l’abitato di Zola Chiesa e quello di Ponte Ronca. Con ogni probabilità la causa della sua morte è accidentale. La perdita di equilibrio, oppure un malore che lo ha colto a diversi metri di altezza, sul coperto della villetta a due piani edificata a un centinaio di metri di distanza dall’incrocio di questa strada che sale da via Risorgimento verso la collina. Dalsarebbeto a terra, dove l’ha trovato ieri mattina già privo di vita, intorno alle otto, una signora incaricata di fare le pulizie della sua casa.