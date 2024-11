Lanazione.it - A Cavriglia nuovo appuntamento con “Materiali in Scena”

Arezzo, 26 novembre 2024 – Prosegue al Teatro Comunale dila nona edizione della rassegnaIn, organizzata dal Comune e daSonori. Venerdì 29 novembre alle ore 21.15, verrà presentato il quarto: “Helen e Anne - Narrazione a due voci” con Chiara Cappelli e Ilda Fusco. Tratto dalle opere di Helen Keller è un lavoro tetrale prodotto dalla compagnia In Fabula con la regia di Mirko Angelo Castaldo. E' un racconto, con due protagoniste, che esplora l'intenso rapporto tra Helen Keller, celebre scrittrice e attivista americana (1980-1968), e la sua insegnante Anne Sullivan, la maestra che la prese per mano ancora bambina e che le restò accanto per oltre quarant'anni. Ispirato all'autobiografia di Keller, lo spettacolo narra la lotta di una bambina sordo-cieca per uscire dall'isolamento e trovare il proprio spazio nel mondo.