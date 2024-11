Unlimitednews.it - Violenza sulle donne, Morgana “Per noi è sempre 25 novembre”

Leggi su Unlimitednews.it

PALERMO (ITALPRESS) – “Ricordiamo ogni giorno che bisogna contrastare la. Nella nostra carta intestata riportiamo in alto ‘È25’ quindi ogni giorno per noi è il 25. Facciamo questa battaglia come mondo dello sport perché teniamo che il mondo dello sport porti avanti questi ideali e lo facciamo convinti come siamo convinti che dobbiamo combattere tutte le violenze, quelle tra calciatori, quelle sugli arbitri, quelle che sono le violenze di genere e le violenze. E’ un impegno che ormai da anni la Federcalcio siciliana ha assunto e lo porta avanti con tanta determinazione”. Così il presidente della LND Sicilia, Sandro, a margine del convegno “Stopcontro le”, organizzato presso la sede del comitato di Ficarazzi, in provincia di Palermo.