Ilrestodelcarlino.it - Violenza di genere. L’attività della Polizia per proteggere le donne

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si celebra oggi la Giornata Internazionale per l’Eliminazionedi, fenomeno sempre al centro dell’attenzione dal punto di vista culturale e sociale. Tra le varie autorità impegnate in varie iniziative, ladi Stato di Imola conferma il suo impegno nella lotta contro questo fenomeno, come dimostrato da due casi significativi. Sono state infatti emesse due misure cautelari nei confronti di uomini che si sono resi protagonisti di situazioni dinei confronti delle loro ex compagne. La prima misura cautelare riguarda un cittadino imolese, nato nel 1980. L’uomo è stato allontanato dalla casa familiare, con il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna, l’obbligo di mantenere una distanza di almeno 500 metri e il divieto di comunicare con lei.