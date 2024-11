Gaeta.it - Urbania conquista la bandiera arancione: un riconoscimento per la qualità del borgo marchigiano

Facebook WhatsAppTwitter Il comune di, noto per il suo ricco patrimonio culturale e naturale, ha ottenuto la prestigiosadel Touring Club Italiano. Questo, che celebra l’eccellenza nei piccoli borghi italiani, collocacome l’ottava località in provincia di Pesaro-Urbino a ricevere tale onorificenza. Le Marche si confermano, quindi, la terza regione italiana per numero di borghi insigniti, vantando 29 certificati che rappresentano il 10% del totale nazionale. Laè un simbolo di, accoglienza e sostenibilità, valorizzando così l’offerta turistica autentica di questi luoghi.Unper ladell’accoglienzaLaè attribuita a quelle località che si distinguono per la sofisticatezza nell’accoglienza e per la capacità di coniugare tradizione e innovazione.