Temptation Island Antonio Maietta svela come stanno davvero le cose tra lui e Titty Scialò poi lancia una stoccata a Lorenzo Spolverato

Ospite di una nuova puntata di Casa Lollo,.L’ex protagonista dihatolecon. I due, che si erano lasciati dopo un infuocato falò di confronto dove se le erano cantate e suonate di santa ragione, con tanto di anello di fidanzamento buttato nelle fiamme, erano stati avvistati nello stesso locale in compagnia di Lino Giuliano e Alessia Pascarella, da poco tornati insieme.Le parole di:Questo programma a me ha segnato molto. Innanzitutto ho acquisito maggiore consapevolezza in me stesso, ti fa crescere, ti fa maturare, ti fa capire cosa vuoi. Attualmente consono in buoni rapporti. Dopo un tot di anni il bene rimane sempre. Nessuno può giudicare il cammino o la storia di una coppia. Ci sono persone che possono giudicarti in positivo o in negativo, è normale, ma se tu prendi la decisione di stare insieme a quella persona te ne devi fregare dell’opinione della gente.