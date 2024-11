Liberoquotidiano.it - Sostenibilità, La Rovere (Amazon): "A Vercelli imballaggi più sostenibili"

, 25 nov. (Adnkronos) - "L'Italia è al centro dell'innovazione, della sperimentazione di, come dimostrato proprio da questo Innovation Lab qui a". Così Stefano La, direttore diMechatronics, nell'ambito della visita del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto."Ce ne sono solo tre nel mondo, uno a Seattle, uno a Boston e uno qui in Italia. E' un lab globale, dove un team di scienziati, di ingegneri, che vengono da tutto il mondo, sviluppa nuove tecnologie nell'ambito della robotica, meccatronica, intelligenza artificiale, machine learning, macchine di impacchettamento automatizzate, ma anche materiali esempre più, che quindi non solo migliorano la sicurezza nel mondo del lavoro, ma migliorano anche il nostro impatto ambientale”, spiega.