Sinner da leggenda | 924 il numero che lo incorona fra i grandi della storia del tennis

Jannikha chiuso il 2024 con numeri che lo proiettano fra i piùprotagonisti delnell’era Open. Iluno al mondo ha completato la stagione con un impressionante bilancio di 73 vittorie e solo 6 sconfitte, per un incredibile 92,4% di successi, piazzandosi al nono posto nella classifica delle migliori annate di sempre.La sua performance lo colloca appena dietro al Roger Federer del 2004 (74-6, 92,5%), anno in cui lo svizzero raggiunse per la prima volta la vetta del ranking mondiale. Solo sei giocatori nellahanno fatto meglio diin termini di percentuale di vittorie in una stagione: John McEnroe, Jimmy Connors, Björn Borg, Novak Djokovic, Federer e Ivan Lendl.Una stagione memorabileIl 2024 dinon è stato solo dominato dalla regolarità nei tornei, ma arricchito da un palmarès straordinario:Australian Open: il primo Slamcarriera, conquistato con una finale in rimonta su Medvedev: primo italiano di sempre a vincere in Australia.