Sconfitta bruciante in casa per la Stosa. Spezia s’impone negli ultimi secondi

8792: Bartoletti 3, Dal Maso 2, Joksimovic 16, Zocca 20, Olleia, Costantini 9, Calvellini 13, Gianoli 12, Braccagni 12, Senbergs ne, Francesconi ne. All. Evangelisti.: Carpani 13, Pettinaroli 12, Loschi 2, Ramirez 6, Gogoshvili 6, Merlo 4, Leporati ne, Morciano 18, Tedeschi, Dias 31. All. Diacci. Parziali: 22-30; 48-52; 67-68. SIENA – È un ko che brucia quello dellanell’ultima di andata contro La. I rossoblù gettano al vento i 2 puntidi gara dopo aver rincorso, sorpassato e preso l’inerzia di una gara che a 50“ dal termine su 87-84 sembrava chiusa. L’inizio partita è tutto di marca ligure: Pettinaroli e Morciano bombardano dalla lunga distanza costringendo Evangelisti al time out dopo 2’30“ sul 3-11 esterno.tocca il +16 sul 5-21 segnando in tutti i modi.