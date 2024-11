Iltempo.it - Pace in tre fasi: Netanyahu dice sì alla fine della guerra con Hezbollah

Il primo ministro israeliano Benjaminavrebbe accettato «in linea di principio» la proposta di cessate il fuoco conin Libano avanzata dagli Stati Uniti. Lo riportano stamane i media israeliani dopo che il premier ha tenuto ieri sera consultazioni ad alto livello con funzionari del suo governo. Anche se il governo israeliano ha accettato «in linea di principio» la proposta americana, l'accordo non è ancora definitivo e diverse questioni devono essere risolte, secondo funzionari israeliani e statunitensi citati dtelevisione pubblica Kan e dai giornali Haaretz e Ynet. Quest'ultimo riferisce che la risposta sarebbe già stata trasferita in Libano. La proposta diprevede tre: una tregua seguita dal ritiro delle forze dia nord del fiume Litani; il ritiro completo delle truppe israeliane dal Libano meridionale e, in, i negoziati tra Israele e Libano sulla demarcazione del loro con, che attualmente rappresenta una linea di demarcazione stabilita dalle Nazioni Unite dopo ladel 2006.