Oasport.it - NFL 2024 (week 12): vincono Lions, Vikings, Eagles, Packers e Chiefs che continuano a non brillare

La12 della NFLinizia a darci un quadro completo della situazione. Nella NFC il livello si fa sempre più alto con molte squadre con ottimi record, mentre nella AFCa noni Kansas City. Nella NFC i Philadelphia(9-2) passano 37-20 in casa dei Los Angeles Rams (5-6) con un Barkley in formato MVP da 255 yds e 2 mete su corsa. Impressionante. Nella NFC West i Seattle Seahawks (6-5) hanno la meglio 16-6 sugli Arizona Cardinals (6-5) in un match nel quale gli attacchi non hanno propriamente brillato.Sempre nella NFC vittoria pesante per i Green Bay(8-3) che stendono 38-10 i San Francisco 49ers (5-6) con Jacobs da 106 yds su corsa e 3 mete e un Love che ha gestito il match a piacimento. Clamoroso quanto avvenuto nella NFC East. I Washington Commanders (7-5) cadono in casa 26-34 contro i derelitti Dallas Cowboys (4-7) con una serie di errori nel finale davvero clamoroso, tra cui il fallito extra point del pareggio a 24 secondi dal termine.