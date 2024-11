Thesocialpost.it - Napoli, bomba esplode e sventra l’ingresso di un palazzo dove abita boss del clan Lago in libertà vigilata

– Un ordigno artigianale è stato fattore nella tarda serata di ieri, domenica 24 novembre, davanti a un condominio situato in via Nabucco, nel quartiere Pianura, area flegrea della città. L’esplosione, avvenuta intorno alle 23, ha distruttodella palazzina, senza causare feriti. Sul posto sono intervenute alcune volanti dell’Upg, che hanno effettuato i rilievi e ascoltato i residenti.Leggi anche: Allarme: oggetto sospetto davanti alla metropolitanaIndagini puntano alla camorraLe prime ipotesi investigative parlano di un “messaggio” della camorra. Nel condominio vive infatti un sorvegliato speciale, considerato reggente dello storico, protagonista di una delle faide più cruente del quartiere. L’attentato si è verificato quasi in concomitanza con un blitz delle forze dell’ordine, che ha colpito diverse organizzazioni criminali della zona.