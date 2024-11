Ilrestodelcarlino.it - Momento positivo, Gadda sorride:: "Ma dobbiamo avere più fiducia"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una vittoria col brivido, ma che ridà ancora piùad un ambiente che cercava continuità. Dopo il brivido finale che ha rischiato di far concludere la partita con un pareggio, Massimoanalizza così la vittoria sul Roma City: "Sono contento, anche se abbiamo rischiato di subire il pareggio. Abbiamo giocato un primo tempo sottotono, eravamo troppo lenti nei movimenti. Nella ripresa siamo andati molto meglio, avremmo potuto chiuderla e poi abbiamo anche rischiato di pareggiarla. Sono convinto che si possa fare meglio,continuare in questo modo ed essere più convinti nei nostri mezzi". Una vittoria che non manda in soffitta i soliti problemi sottoporta: "Non ho mai perso, peròpiù convinzione e più. Per quanto prodotto è una vittoria meritata, ma possiamo fare ancora meglio.