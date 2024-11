Tpi.it - Maxi installazione di Banca Ifis contro la violenza sulle donne

Leggi su Tpi.it

è al fianco dellela: da lunedì 25 novembre, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione dellale”, l’insegna aziendale della sede di via Borghetto, a Milano si colorerà di rosso. Rosso sarà inoltre il brand su tutti i dispositivi digitali, sito web (www..it) e canali social.Laha inoltre previsto una serie di iniziative rivolte ai dipendenti, che li vedranno coinvolti nel trasmettere e diffondere con maggiore forza il messaggio legato a questa giornata. Richiamando la celebre“Zapatos Rojos” dell’artista messicana Elina Chauvet,ha invitato i suoi dipendenti a portare in ufficio delle scarpe rosse e creare delle piccole installazioni in ogni sede direzionale e filiale su tutto il territorio nazionale.