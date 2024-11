Manchester City Guardiola | De Bruyne in forma può dare una grande spinta alla squadra

Leggi su Sportface.it

L’allenatore del, Pep, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di Champions League contro il Feyenoord. Il periodo molto negativo dei Citizens ha portato il tecnico catalano a soffermarsi su Kevin De, utilizzato finora con il contagocce a causa dei numerosi infortuni: “Kevin sta combattendo e si sta allenando più che mai. Non ha più 25 anni, ora ha una certa età. La scorsa stagione era fuori cinque mesi; l’ultima partita, prima degli Spurs, è venuto da me e mi ha detto che era il primo giorno in cui non sentiva niente da mesi. KDB è unico e se sta bene puòuna“.ha poi parlato dell’età della sua: “Non è un fattore determinante nelle ultime sconfitte: tutto dipende dprestazione. Ci sono giocatori che hanno più di 30 anni e che hanno prestazioni incredibili, mentre ci sono giocatori di 23 anni che non giocano bene.