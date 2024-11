Unlimitednews.it - Malattie della retina, lo screening per scongiurare danni più gravi

MILANO (ITALPRESS) – Laè una struttura fondamentale dell’occhio, posta nella parte posteriore interna del bulbo oculare. La sua funzione consiste nella conversioneluce che entra nella pupilla in impulsi elettrici. Questo processo è reso possibile dai fotorecettori, i coni e i bastoncelli, che rilevano la luce rispettivamente in condizione di alta e bassa luminosità. I segnali elettrici prodotti dallavengono inviati tramite il nervo ottico al cervello, dove vengono elaborati per formare immagini visive. Lapuò essere colpita da diverseche compromettono la visione e che sono spesso legate all’età avanzata e alla presenza di altrecome il diabete e l’ipertensione. La diagnosi precoce è fondamentale per le cure migliori e soprattutto perpiù