Libano, Cnn: "Ok di Netanyahu alla tregua, ma ci sono dettagli da definire". L'inviato degli Usa è attendista. E Israele continua a bombardare

Le trattative per lainproseguono. Secondo la Cnn, Benyaminha approvato l’accordo di cessate il fuoco con Hezbollah “in linea di principio” durante una consultazione sulla sicurezza con funzionari israeliani ieri sera. Secondo la fonte consultata dall’emittente Usa,ha ancora delle riserve su alcunidell’accordo, che si prevedeva sarebbero stati trasmessi al governo libanese oggi. Parlando ieriradio dell’esercito di Tel Aviv, l’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti Mike Herzog ha affermato che rimangono “punti da finalizzare” ma “siamo vicini a un accordo” che “può avvenire entro pochi giorni“. Tra le questioni rimaste in sospeso c’è la richiesta di– che mira a spingere Hezbollah e le truppe israeliane fuori dalmeridionale – di riservarsi il diritto di agire nel caso in cui Hezbollah violasse i suoi obblighi nell’ambito dell’accordo emergente.