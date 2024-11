Notizie.com - Legge di Bilancio, verso lo stop al canone Rai e dubbi anche sul taglio dell’Irpef: cosa cambierà

Si era discusso tanto deldelRai nella Manovra 2025, un cambiamento che avrebbe dovuto ridurre il costo da 90 a 70 euro.Le possibili modifiche del testo non hanno portato agli effetti sperati soprattutto da Antonio Tajani e Matteo Salvini.Manovra 2025,Rai addio (ANSA) Notizie.comSebbene il leader di Forza Italia si sia pronunciato in maniera positiva al Corriere della Sera, quello che emerge è la mancanza di risorse che impediranno la modifica con abbassamento del. Tajani ha specificato: “Il clima era ottimo, per le proposte per cui non c’è copertura aspettiamo di vedere quanto arriverà dalla riapertura del concordato e destineremo le risorse in maniera equa”.Nonostante questo c’è dispiacere per l’opportunità sfumata di abbassare ilRai per gli italiani,che aveva ribadito Matteo Salvini con una nota sabato scorso, specificando che questoera previsto dal programma del governo e della Lega.