Bubinoblog - ISOLA DEI FAMOSI: DILETTA LEOTTA VERSO LA CONDUZIONE E I PRIMI NOMI DEL CAST

Leggi su Bubinoblog

questa sera saluta il pubblico di Canale 5 con l’ultima puntata della Talpa ma in primavera potrebbe tornare sull’ammiraglia Mediaset con l’dei.L’indiscrezione era stata lanciata da Gabriele Parpiglia e trova conferma su Dagospia che titola in prima pagina, nel suo consueto stile sopra le righe ma andando dritto al punto:Flash, non facciamo drammi. La Talpa (che chiude in anticipo di tre settimane) è un reality sbagliato, un format che non funziona. Insomma,non ha colpe. Così pare che Pier Silvio – dopo la disastrosadi Vladimir Luxuria – abbia intenzione di far condurre alla rifattissima sicula (i parenti la riconosco grazie alla voce) L’dei2025.Il reality, nelle intenzioni di Cologno, doveva svoltare con ladi Vladimir Luxuria e invece c’è stato il crollo definitivo dopo le già traballanti edizioni affidate a Ilary Blasi.