Gaeta.it - Il Desco 2023: La Toscana Nord-Ovest Celebra la Ricchezza dei Suoi Prodotti Tradizionali

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il, la fiera dedicata alle specialità alimentari della, si svolgerà nei chiostri del Real Collegio di Lucca il 30 novembre, il 1 dicembre e il weekend del 7 e dell’8 dicembre. Questa mostra-mercato mette in evidenza l’impegno per la sostenibilità e la promozione deilocali, favorendo il dialogo tra tradizione e innovazione. Quest’anno, la manifestazione avrà anche la partecipazione dell’Emilia Romagna come ospite d’onore, arricchendo l’offerta gastronomica e culturale dell’evento.Le eccellenze del territorio: Un viaggio nei sapori dellaIlsi propone come un viaggio attraverso le meraviglie culinarie della, in particolare della zona. Gli espositori presenteranno una gamma variegata di specialità, tra cui la farina di Neccio della Garfagnana, un prodotto unico proveniente dalle antiche tradizioni montanare della regione.