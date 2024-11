Lanazione.it - I dubbi della minoranza: "Staff del sindaco. Vogliamo chiarimenti"

Si riunirà domani alle 16.30 la prima commissione su richiesta dei consiglieri di opposizione Francesca Stella e di Francesco Ciompi "per chiarire – dicono – se e quali siano le ripercussioni delle scelte delriguardo il personale del comune di Follonica". "La giunta, infatti – dicono Stella e Ciompi – hanno approvato una delibera con la quale contemporaneamente si decide di assumere il portavoce e di aumentare consistentemente l’indennità dell’articolo 90 già assunto nellodel. Una doppia spesa sicuramente non priva di conseguenze per la spesa pubblica e che pone una serie di interrogativi alla quale occorre una risposta chiara da parte dell’Amministrazione". I consiglieri chiedono quindi di conoscere i motivi per i quali si debba "allargare ulteriormente l’ufficio didelcon una figura che non fa altro che duplicarne altre già in servizio nella struttura del Comune", considerato che "il dipendente assunto a luglio, e che diventerà capo dello, svolge già, come da decreto sindacale, funzioni proprie del portavoce e la struttura del Comune ha figure interne con competenze specifiche e iscritte all’albo dei giornalisti".