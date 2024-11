Bergamonews.it - I Brics e la sfida all’Occidente

Il 22 ottobre si è tenuto a Kazan in Russia il Summit dei, piattaforma intergovernativa composta da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, cui si sono aggiunti di recente altri paesi africani e mediorientali. Un evento carico di significato geopolitico, dal momento che il raggruppamento si pone come un’alternativa politica ed economica al G7, il forum delle democrazie occidentali di cui fa parte anche l’Italia.La presenza di Putin (oggetto di un mandato di cattura internazionale) e la location geografica individuata sono già di per sé un segnale: il forum si presenta con sempre maggiore intensità come unaalla governance mondiale a trazione americana ed esprime un desiderio di emancipazione rispetto all’architettura globale attualmente in vigore.Ma andiamo con ordine: cosa intendiamo precisamente per?Il termine viene coniato nel 2002 dal banchiere di Goldman Sachs Jim O’Neil, che identifica un nucleo di paesi (Brasile, Russia, India e Cina), cui si aggiungerà nel 2010 il Sudafrica, come un raggruppamento di nazioni particolarmente interessanti quali meta di investimenti, dato il loro potenziale di sviluppo economico.