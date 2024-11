Inter-news.it - Henrichs: «Inter ha grande qualità. Noi dobbiamo trovare la chiave!»

Benjamin Henrichs, insieme a Marco Rose, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Lipsia, gara valida per la quinta giornata della fase Campionato della nuova UEFA Champions League.

IN CONFERENZA STAMPA – VIGILIA INTER-LIPSIA

Benjamin Henrichs, cosa ti aspetti dalla partita di domani?

Dobbiamo pensare a come fare il meglio domani. Loro hanno grande qualità e noi dobbiamo trovare il modo di metterli in difficoltà.

Quanto sono importanti i tifosi che saranno qui a Milano domani per Inter-Lipsia?

Tantissimo. Lo abbiamo già visto anche nella trasferta in Scozia. Ci danno una grossa mano e ci spingono. Sono felice che ci siano tanti tifosi qui con noi domani.