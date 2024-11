Ilfoglio.it - Gli zeroazero sono una spinta alla creatività

Leggi su Ilfoglio.it

Forse non è corretto definirli rari, al massimo non comuni, o desueti, certo è che quando una partita finisce 0-0 subentra un filo di stupore, che assomiglia a un leggero fastidio. Non ci siamo più abituati a quello che era un classico dei fine settimana di Serie A. Gliun’occasione mancata, nemmeno il nostalgismo imperante che gravita attorno al calcio italiano riesce a renderli apprezzabili. Certo ci, alcuni buoni comunque a riempire i necessari highlights (dicono che i ragazzini guardano solo quelli, anche se di ragazzini allo stadio, nei squadraqualsiasi club, e davantitelevisione ce neancora parecchi) altri invece no,semplicemente uno strazio. Ocio però a dire che non servono a niente glinoiosi. Il canale YouTube della Serie A è riuscito a riempire oltre centoventi secondi di azioni per Milan-Juventus.