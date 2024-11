Ildifforme.it - Giulia Cecchettin ricordata da Von der Leyen: “Merita giustizia, rompiamo il silenzio”

Leggi su Ildifforme.it

, 21enne uccisa dal suo ex ragazzo perché convinta a porre fine definitivamente al loro rapporto, è divenuta un simbolo della lotta alla violenza di genere non solo in Italia, ma anche all’estero. Lo dimostrerebbero le parole della presidente della Commissione Ue, Ursula Von der, che, nel suo messaggio in occasione della Giornata .L'articoloda Von der: “il” proviene da Il Difforme.