Quotidiano.net - Giorgetti, 'legge su capitali primo passo per mercato più ampio'

Leggi su Quotidiano.net

"Laa sostegno della competitività deirappresenta undella strategia che, con l'esercizio della delega che lo stesso provvedimento ha conferito al governo, è finalizzata a rendere ilitaliano deipiù, liquido e attrattivo". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarloin audizione alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. "In particolare, segnalo che laha esteso agli Enti previdenziali la qualifica di enti professionali di diritto ai fini della prestazione dei servizi di investimento. Tale inclusione eviterà, agli Enti e alle controparti con cui interagiscono, le procedure e i costi connessi alla necessità del riconoscimento come 'clienti professionali su richiesta', attualmente richiesto per via della ricomprensione di detti Enti nel novero dei clienti retail", ha detto