Iltempo.it - Francesco Galardo e FGA Holding: innovazione e sostenibilità al servizio dell'Economia italiana

, giovane imprenditore ha fondato la FGAed ha trasformato la sua visione professionale in unadiversificata, impegnata nei settori'energia,a tecnologia,'immobiliare e dei servizi digitali. Questa realtà rappresenta un esempio di leadership moderna, incentrata su, e mira a fornire soluzioni avanzate e sostenibili per affrontare le sfide economiche e ambientali del nostro tempo. All'interno di FGAoperano aziende leader nei rispettivi settori, ognunae quali contribuisce al successocon specializzazioni diverse ma complementari. # 1. Energia Verde Italia Energia Verde Italia è unae aziende energetiche più dinamiche e innovative del gruppo. Operando come fornitore di energia elettrica e gas nel mercato libero italiano, Energia Verde Italia ha acquisito oltre 100.