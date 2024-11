Oasport.it - F1, GP Qatar 2024: programma, orari, tv, streaming. Calendario 29 novembre-1 dicembre

Messo in archivio il fantastico fine settimana del Gran Premio di Las Vegas, il Mondiale di Formula Unoprosegue senza soluzioni di continuità verso il suo gran finale e si sposta dall’altra parte del mondo in fretta e furia. Nel corso del weekend in arrivo, infatti, si correrà il Gran Premio del, ventitreesimo e penultimo appuntamento del campionato.Si gareggerà sul tracciato di Lusail e ci attenderà unquanto mai interessante dato che ci sarà la sesta ed ultima Sprint Race della stagione. Si inizierà, quindi, venerdì 29alle ore 14.30 con l’unica sessione di prove libere del, dato che alle ore 18.30 sarà subito la volta della Sprint Qualifying che comporrà lo schieramento di partenza della Sprint Race.La gara su distanza ridotta si disputerà sabato 30alle ore 15.