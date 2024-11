Tvzap.it - Esplode una casa, uomo viene trovato morto: è mistero in Italia

Tragedia, questa mattina, 25 novembre, in un appartamento in provincia di Trento: undi 52 anni è statonel centro storico del paese a pochi passi dalla sua abitazione, dove qualche attimo prima ci sarebbe stata un’esplosione. L’origine potrebbe essere una fuga di gas, ma le cause sono ancora da chiarire.Leggi anche: Nave da crociera naufragata in mare, decine di turisti dispersiLeggi anche: Lutto nel mondo vip, lo hannoin cortile: stroncato da un infartounaSi chiamava Graziano Postinghel, l’di 52 anni che è statoa Besenello, in provincia di Trento, fuori dasua, nella quale ci sarebbe stata un’esplosione, probabilmente dovuta a una fuga di gas. Sul posto dalle 6.50 di questa mattina sono arrivati i vigili del fuoco volontari di Besenello, i vigili del fuoco permanenti di Trento, gli operatori sanitari e i carabinieri di Rovereto, che indagano per capire se la morte dell’sia legata all’esplosione.