Disparità di reddito | divario retributivo tra uomini e donne parte dalla scelta degli studi

Ildi genere in Italia resta una realtà significativa, con undel 28% nel 2023. Secondo l’ultimo Rendiconto INPS, glihanno percepito una retribuzione lorda settimanale media di 643 euro, contro i 501 euro delle. Questo scarto emerge in modo marcato soprattutto nel settore privato, dove le lavoratrici registrano uno stipendio giornaliero inferiore del 21% rispetto ai colleghigià a un annolaurea. Dopo cinque anni, la differenza cresce al 25%. Nel settore pubblico, il gap risulta minore: si attesta al 13% a un annolaurea e scende al 9% dopo cinque anni. Scelte universitarie e differenze retributive Le radici delsi trovano nelle scelte universitarie. Nonostante lerappresentino il 59% dei laureati complessivi in Italia, si concentrano maggiormente in percorsi dio meno remunerativi, come lettere e filosofia (76%) e scienze dell’educazione (94%).