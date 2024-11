Disastro Roma due big subito ai saluti | è rivoluzione

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 25 Novembre 2024 17:14 di Giancarlo Spinazzola, che: ancora una sconfitta per i giallorossi. Pessima prova dei due big che sono pronti a salutareNon è bastato il nuovo corso targato Claudio Ranieri, laè caduta ancora. Il tecnico ha preparato una gara difensiva, con il chiaro obiettivo del “non prenderle” ma alla fine è arrivata la sconfitta, la terza consecutiva per i giallorossi. Il gol dell’ex Lukaku è bastato al Napoli per conquistare i tre punti e tornare in testa alla classifica, mentre per i giallorossi è sempre più sprofondo rosso.La zona retrocessione è praticamente ad un passo e servirà molto lavoro a Claudio Ranieri per riportare a galla una nave che sembra stia per affondare, che sicuramente imbarca acqua da tutte le parti. Tra i peggiori in campo ieri pomeriggio sicuramente Lorenzo Pellegrini.