Ilgiorno.it - Daniela Santanchè accusata di falso in bilancio, la difesa: “Non abbiamo truccato le carte”

Per l’accusa “tutti sapevano e tutti hanno taciuto”. Per la“non è stato nascosto alcunché”. Al centro del processo c’è la presunta falsificazione dei bilanci dell’azienda Visibilia che vede imputata la ministra del Turismoe altre 16 persone, tra cui l’attuale compagno Dimitri Kunz, l’ex compagno Canio Giovanni Mazzaro e la sorella Fiorella Garnero. E mentre i pubblici ministeri di Milano Marina Gravina e Luigi Luzi insistono sulla necessità di andare a processo, l’avvocato della ministra Nicolà Pelanda chiede il proscioglimento.?????? Il dissesto mascherato Secondo l’accusa, Visibilia – società quotata in Borsa – avrebbe pubblicato bilanci inattendibili allo scopo di far emergere solo con molto ritardo il dissesto patrimoniale dell’azienda, che in realtà sarebbe stato molto precedente al Covid-19.