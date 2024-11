Ilrestodelcarlino.it - Crisi Berco, nuovo vertice a Roma: “Ridotto il numero degli esuberi”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Copparo, 25 novembre 2024 – Al termine di un lungo confronto, oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stato raggiunto un accordo tra i vertici aziendali die le organizzazioni sindacali. A conclusione del tavolo a Palazzo Piacentini, durato oltre sei ore, le parti hanno concordato di avviare un confronto negoziale sul rinnovo e revisione del contratto integrativo aziendale che dovrà concludersi entro e non oltre il 16 gennaio 2025. Come reso noto dal Ministero, l’azienda promuoverà un’azione di dimissioni volontarie e incentivate per un massimo di 400 lavoratori dello stabilimento di Copparo, in sostituzione dei licenziamenti collettivi che erano stati avviati e poi ritirati per 480 dipendenti. Le adesioni dovranno pervenire entro il 16 gennaio 2025. “Grazie all’impegno del Mimit – ha affermato il ministro Adolfo Urso – siamo riusciti a far dialogare le parti, agevolare il confronto in ogni fase e a favorire una prima importante intesa che esclude i licenziamenti.