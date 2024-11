Terzotemponapoli.com - Chiariello: “Il Napoli risponde all’acuto dell’Atalanta e continua ad essere un rullo compressore di vittorie”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umbertoha commentato la vittoria delcontro la Roma nel suo editoriale: “Ilche vince a Parma eadundi. L’Atalanta che è arrivata se non sbaglio a sei o setteconsecutive, l’Inter che maramaldeggia a Verona e vince con 5 gol con i ricambi, la Fiorentina che trova un passo vincente e va a vincere a Como.: ”E ilalla sua maniera: l’uno a zero di Conte, cioè difesa”che non prende gol per l’ennesima volta, fase difensiva perfetta e una proposta di gioco oggi migliorata perché ilha prodotto molte situazioni possibili da gol e qualcuna anche abbastanza, come dire, eclatante: Kvaratskhelia al secondo minuto di gioco ha di testa una palla che doveva solo spingere in porta e la butta fuori, per dirne una, ma complessivamente ilha strameritato la vittoria.