Ilgiorno.it - Caso Pandoro, pronta la memoria difensiva: così Chiara Ferragni proverà a cancellare l’accusa di truffa aggravata

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Sarà un giorno tra i più decisivi, quello di domani martedì 26 novembre, per la vicenda legale che vede coinvolta. Proprio domani, infatti, arriverà sul tavolo dei pm di Milano la, redatta dai suoi legali, con cui l’imprenditrice digitale punta al'accusa diper i casi del"Pink Christmas" e delle uova di cioccolato di Pasqua "Dolci Preziosi". In queste ore, infatti, i legali della influencer, gli avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, hanno lavorato al deposito dell'atto difensivo, preparato in queste settimane e che potrà essere valutato da domani dai pm. La difesa, in sostanza, punta a ottenere dalla Procura una richiesta di archiviazione delle accuse, sostenendo chenon ha commesso alcuna, ha già chiuso il fronte amministrativo di quelle vicende e ha effettuato versamenti, nel frattempo, all'ospedale Regina Margherita di Torino e all'associazione "Bambini delle fate".