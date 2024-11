Ilrestodelcarlino.it - Caso Golinucci, la madre di Cristina: “Nella Chiesa ho trovato un muro”

Cesena, 25 novembre 2024 – Marisa Degli Angeli,di, la ragazza cesenate scomparsa il primo settembre 1992 e mai ritrovata, ieri è tornata a chiedere giustizia e verità. Lo ha fatto in occasione di un evento organizzato contro la violenza sulle donnefrazione di Ronta, dove viveva. “Non è facile continuare a battersi – ha detto mamma Marisa – perché mentre il tempo passa, io penso a chi mi ha tradito. Sono tanto amareggiata, ma non per questo lascio la fede. Vado ine continuerò ad andarci perché in quel luogo vedo, che credeva, aiutava e professava. Proprio in, però, mi sono sentita dire che non riuscirò mai ad arrivare alla verità, perché l’organizzazione ecclesiastica è unimpossibile da penetrare. Io quelvoglio perforarlo, ma non posso fare a meno di pensare che certe persone che professano la loro fede siano peggiori di chi è ateo”.