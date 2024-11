Lanazione.it - Caso ferrovia, il nodo dei passaggi a livello

Montecatini Terme, 25 novembre 2024 – Ildellaresta aperto in città. Reteria Italiana ha già tenuto due incontri con l’amministrazione comunale per trovare una soluzione condivisa, in vista dell’eliminazione deiala Montecatini. A fine gennaio il sindaco Claudio Del Rosso sarà chiamato a Firenze per un’altra riunione che si annuncia piuttosto importante. Su questo tema, tra l’altro, il consigliere di minoranza Edoardo Fanucci (Fanucci Sindaco) ha presentato un’interrogazione che sarà discussa nella prossima seduta dell’assemblea, in programma venerdì 29, alle 14. La discussione sull’eliminazione deinon è certo una questione che si risolve in cinque minuti. Rfi, infatti, sa bene che l’intervento, sollecitato anche per tutta l’Italia, dall’Unione Europea, non può essere effettuato senza trovare un accordo con il Comune.