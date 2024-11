Ilgiorno.it - Casi di legionella a Cesano. Nel quartiere Tessera scattano i controlli di Ats

Apprensione aper la notizia di cinquedirilevati nel. "Ats, con la collaborazione di Aler – proprietaria degli alloggi del, ndr –, sta procedendo con i campionamenti per individuare l’origine del batterio e definire le necessità delle sanificazioni necessarie. Anche Cap – gestore della rete idrica, ndr – è stato informato affinché possa valutare i necessari interventi una volta completati gli esami di laboratorio sui prelievi effettuati", spiegano dal Comune. Laha iniziato a diffondersi ad aprile, in particolare tra Buccinasco e Corsico, quest’ultimo con maggioririlevati in questi mesi, ma con una crescita che era diminuita sensibilmente nelle ultime settimane. In totale, secondo i dati riportati da Ats, da aprile sono stati contati 56 pazienti (31 femmine e 25 maschi); l’89% presentava diversi fattori di rischio per lo sviluppo dell’infezione.